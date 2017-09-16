Премьер Исландии ушел в отставку из-за письма в поддержку педофила

Отмечается, что отец Бенедиктссона написал рекомендательное письмо для мужчины, осужденного в 2004 году по обвинению в педофилии.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон принял отставку премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона после выхода партии "Светлое будущее" из правительственной коалиции. Как сообщает Associated Press, выход был связан со скандальным письмом отца главы правительства в поддержку педофила.





Отмечается, что отец Бенедиктссона написал рекомендательное письмо для мужчины, осужденного в 2004 году по обвинению в педофилии. Выяснилось, что Бенедиктссон знал о письме, но не предупредил об этом однопартийцев.





Предположительно, внеочередные выборы состоятся 4 ноября 2017 года, передает "Интерфакс ".



