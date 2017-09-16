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Премьер Исландии ушел в отставку из-за письма в поддержку педофила

16 сентября 2017, 20:35

Отмечается, что отец Бенедиктссона написал рекомендательное письмо для мужчины, осужденного в 2004 году по обвинению в педофилии.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон принял отставку премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона после выхода партии "Светлое будущее" из правительственной коалиции. Как сообщает Associated Press, выход был связан со скандальным письмом отца главы правительства в поддержку педофила.

Отмечается, что отец Бенедиктссона написал рекомендательное письмо для мужчины, осужденного в 2004 году по обвинению в педофилии. Выяснилось, что Бенедиктссон знал о письме, но не предупредил об этом однопартийцев.

Предположительно, внеочередные выборы состоятся 4 ноября 2017 года, передает "Интерфакс".

Фото: Корреспондент.net

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