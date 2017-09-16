Сборная Казахстана одолела Аргентину в парном разряде Кубка Дэвиса

Сборная команда Казахстана по теннису одолела Аргентину во втором дне матча Кубка Дэвиса со счетом 7:5, 4:6, 5:7, 4:6. Героями дня стали Тимур Хабибулин и Александр Недовесов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Напомним, в Астане с 15 по 17 сентября проходит матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, где команда Казахстан встречается с действующим чемпионом Кубка, сборной Аргентины (здесь гиперссылка на материал от 12.09).

















Сегодня в стенах Национального теннисного центра зрители могли наблюдать за игрой в парном разряде. Казахстан представили Александр Недовесов и молодой теннисист Тимур Хабибулин, который вышел вместо Михаила Кукушкина, отличившегося вчера (ссылка на вчерашний материал. Сегодня он тоже был в ленте в 9:00). За Аргентину играли Массимо Гонсалес и Андрес Молтени.









Капитан команды Казахстана Диас Доскараев пояснил, «на матч был заявлен Кукушкин, и мы его тоже рассматривали, но первая пара, которая приходила в голову Недовесов – Хабибулин».





«Хабибулин блестяще провел матч и доказал, что наша ставка была правильной. Он продукт работы Федерации тенниса Казахстана. Я не раз говорил, что у нас есть молодые и сильные спортсмены, которым надо дать время, чтобы проявить себя. И он использовал этот шанс», - сказал Доскараев.





Игру Хабибулина отметил и капитан команды Аргентины. По его словам, у Тимура отличная подача, хороший класс игры, и несмотря на допущенные невынужденные ошибки, в целом игра казахстанского спортсмена была отличной.





«В нас поверили все, и шеф, и команда, и капитан, и я благодарен за этот шанс, мы сделали максимум как нас и просили. Мы старались, и у нас получилось. Отдельное спасибо болельщикам за их поддержку. Были моменты, когда мы терялись, падали в эмоциональном плане, появлялась неуверенность. Но они верили в нас до конца, и поддерживали в каждый момент, это очень помогало, они не давали сдаваться. Их поддержка, скандирование, барабаны, овации -, это фантастически», - рассказал о своих эмоциях дебютировавший сегодня на соревнованиях высокого уровня Тимур Хабибулин.





Как это было

В первом сете казахстанские спортсмены уступили после упорной и продолжительной борьбы, но уже во втором перехватили инициативу, взяв гейм на подаче соперника, и повели в счете.













Третий сет, для Недовесова и Хабибулина начался неудачно, аргентинцы выиграли гейм на их подаче, в итоге повели в счете 3:1. Однако увеличить разрыв им не удалось, казахстанцы провели серию блестящих розыгрышей и подач «на вылет». Результат – победа в трех геймах подряд. К концу сета на корте завязалась напряженная борьба за очки, но взяв очередной гейм на подаче соперника, казахстанских теннисистов было уже не остановить, Аргентина же стала откровенно «сыпаться», регулярно совершая двойные ошибки на подаче, и отправляя мяч при розыгрыше в сетку.









В четвертом сете, аргентинцы сопротивлялись как могли, но вероятно, их моральное состояние было окончательно подорвано, так что сделать что-нибудь внятное у них не получилось.









«Сборная Казахстана выиграла именно ключевые моменты матча. После первого сета, они собрались и начали играть лучше», - прокомментировал поражение АндресМолтени.

Капитан сборной Аргентины добавил:





«Казахстан сегодня действительно играл лучше, чем мы, у них были лучше подачи, игра шла агрессивней, они нашли свои ключ для игры. Я думаю, в этом и кроется вся причина, они были более агрессивны».

















Чего ждать завтра





По итогам дня, командный счет матча плей-офф Казахстан – Аргентина 2:1. Завтра в одиночном разряде на корте встретятся Михаил Кукушкин – Диего Шварцман, Александр Недовесов – Гвидо Пелья. Победив хотя бы в одном матче, Казахстан гарантирует себе путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.





«Завтра очень важный день. Я думаю, у нас завтра есть все шансы одержать победу в обоих матчах. Шварцаман сможет показать свой лучший теннис, выиграть первый матч и тем самым сравнять счет. После этого, я надеюсь, что Гвидо Пелья будет очень настроенным на второй матч, у него есть все шансы победить, поэтому посмотрим, что будет завтра, это будет очень интересный день», - поделился планами капитан сборной команды Аргентины Даниэль Орсаник.





В команде Казахстана царит иное настроение – Михаил Кукушкин может победить Диего Шварцмана, и тогда пятого матча просто не состоится. Он попросту будет не нужен при счете 3:1.





«Если же, необходимость в проведении пятого матча, после встречи Михаила останется, я буду готов», - добавил Недовесов.





Татьяна Ковалева, Астана



