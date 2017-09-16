Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан готов поставлять миллион тонн нефтепродуктов в Узбекистан

16 сентября 2017, 20:57

Казахстан и Узбекистан намерены расширять сотрудничество и в газовой отрасли.

Астана готова обеспечить потребности узбекской стороны в нефтепродуктах и рассчитывает поставлять в Узбекистан до 1 миллиона тонн нефтепродуктов, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в Узбекистан.

"В нефтяной отрасли Узбекистан заинтересован в поставках сырой нефти. Мы вместе с Россией прорабатываем эти вопросы и будем постепенно их совместно решать. Мы также заканчиваем реконструкцию трех нефтеперерабатывающих заводов, появляется возможность поставлять в Узбекистан готовые нефтепродукты в объеме до 1 миллион тонн", — цитирует слова Назарбаева Sputnik Узбекистан.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан намерены расширять сотрудничество в газовой отрасли. Правительствам обеих стран поручено проработать новые газовые проекты с учетом интересов обеих сторон.

Ранее "Узбекнефтегаз" и "Казмунайгаз" заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития совместного маркетинга и логистики нефтепродуктов. Кроме того, Ташкент и Москва договорились о поставках 500 тысяч тонн российской нефти по трубопроводу через территорию Казахстана.

Фото: vestiprim.ru



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...