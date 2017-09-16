Казахстан готов поставлять миллион тонн нефтепродуктов в Узбекистан

Казахстан и Узбекистан намерены расширять сотрудничество и в газовой отрасли.

Астана готова обеспечить потребности узбекской стороны в нефтепродуктах и рассчитывает поставлять в Узбекистан до 1 миллиона тонн нефтепродуктов, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в Узбекистан.



