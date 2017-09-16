Когда может состояться реванш боя Головкин — Альварес, если казахстанец победит?
16 сентября 2017, 21:26
«Реванш может состояться 5 мая, если GGG победит», — написал Маккенна в твиттере.
Журналист Daily Star Крис Маккенна не хочет, чтобы противостояние Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) ограничилось одним поединком, сообщает Sports.kz.
«Реванш может состояться 5 мая, если GGG победит», — написал Маккенна в твиттере.
5 мая (Синко де майо) — значимая дата в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21. Отметим, что, по условиям контракта, первоочередное право на реванш имеет только «Канело».
Фото: СПОРТ bigmir)net
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