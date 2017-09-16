Детский сад для обезьян открылся в Екатеринбурге
16 сентября 2017, 21:31
В вольере есть даже кубики и мягкие игрушки, чтобы детёныши приматов не заскучали.
Детский сад для детёнышей обезьян открылся в зоопарке Екатеринбурга. Об этом пишут местные СМИ. Так, в специальном вольере содержатся приматы возрастом от двух месяцев, которых не выкармливает мать, сообщает Life.ru
Сейчас в детском саду воспитываются детёныши капуцина-плаксы Фьюри и мандрила Жанетта. Также в ближайшее время к ним присоединится восточный колобус Чарли.
Размер вольера для детёнышей обезьян — 12 на 4 квадратных метров. Он оборудован всевозможными лестницами, полками, деревянными конструкциями для лазанья. Также там есть мягкие игрушки и даже кубики.
Фото: life.ru
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