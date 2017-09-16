ДТП в Алматы: на ул.Саина-Абая отбойник насквозь пронзил автомобиль Mazda

В Алматы субботним вечером произошло серьезное ДТП по ул.Саина ниже Абая. В результате аварии пострадал один из водителей, которому еще повезло, что он остался жив, передает передает Zakon.kz





Как выяснилось, Mazda 626 двигалась по ул.Саина в южном направлении попутно ей двигалась Toyota Camry. Не доезжая ул.Абая автомашину Mazda ударил в правую сторону Mercedes-Benz E-Class. Далее Mercedes ударил и Toyota. После этого удара его развернуло в обратную сторону и потащило боком. В это же время Mazda разнесла отбойник, его часть отлетела на встречку, где в тот момент по ул. Саина двигалась LADA Granta.





Отметим, что одна из труб отбоиника насквозь пронзила автомобиль Mazda аж до заднего сидения. В результате пострадал водитель этой машины. Его с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Очевидцы говорят, что ему повезло, если бы фрагмент отбойника прошел немного правее водителя бы уже не спасли.





Как рассказал один из родственников водителя Mazda, за рулем Mercedes находился госслужащий. Он всячески избегал разговоров и камер, направленных на него.





Сейчас по указанному выше адресу скопилось большее количество автомашин, в обе стороны образовался затор, люди стоят даже на мосту на развязке.



















