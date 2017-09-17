Нагиев собирается «в декретный отпуск»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил на программе «Голос», что уйдет в отпуск из-за нервов.

«Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — объявил Нагиев.

В конце августа Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов. Он перешел на канал «Россия 1», где начал вести ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск передачи вышел 28 августа.





На Первом канале Малахов работал с 1992 года.





Дмитрий Нагиев известен по сериалам «Осторожно, модерн!», «Мастер и Маргарита» и «Физрук». В начале 2000-х он вел телепередачу «Окна» на телеканале СТС.