Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Нагиев собирается «в декретный отпуск»

17 сентября 2017, 00:15

Также Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил на программе «Голос», что уйдет в отпуск из-за нервов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Ura.ru.

«Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — объявил Нагиев.

В конце августа Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов. Он перешел на канал «Россия 1», где начал вести ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск передачи вышел 28 августа.

На Первом канале Малахов работал с 1992 года.

Дмитрий Нагиев известен по сериалам «Осторожно, модерн!», «Мастер и Маргарита» и «Физрук». В начале 2000-х он вел телепередачу «Окна» на телеканале СТС.

Фото: www.peoples.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...