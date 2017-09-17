Нагиев собирается «в декретный отпуск»
17 сентября 2017, 00:15
Также Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов.
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил на программе «Голос», что уйдет в отпуск из-за нервов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Ura.ru.
«Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — объявил Нагиев.
В конце августа Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов. Он перешел на канал «Россия 1», где начал вести ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск передачи вышел 28 августа.
На Первом канале Малахов работал с 1992 года.
Дмитрий Нагиев известен по сериалам «Осторожно, модерн!», «Мастер и Маргарита» и «Физрук». В начале 2000-х он вел телепередачу «Окна» на телеканале СТС.
Фото: www.peoples.ru
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