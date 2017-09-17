Названа лучшая семья Казахстана

Заветное звание «Лучшей семьи» в этом году досталось чете Куриленко из Темиртау.

Сегодня завершился национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Победителя выбирали из 16 семей, которые прошли региональные этапы конкурса. Награждала финалистов Госсекретарь, глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Гульшара Абдыкаликова, сообщает Победителя выбирали из 16 семей, которые прошли региональные этапы конкурса. Награждала финалистов Госсекретарь, глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Гульшара Абдыкаликова, сообщает 24.kz





Заветное звание «Лучшей семьи» в этом году досталось чете Куриленко из Темиртау. Ее глава 90-летний ветеран Великой Отечественной войны вместе с супругой воспитал пятерых детей, 10 внуков и 7 правнуков.





В течение всех 65 лет семейной жизни, как говорит Николай Куриленко, он не переставал дарить жене свою любовь и воспитывать в детях дух патриотизма.





Николай Куриленко, победитель конкурса «Мерейлі отбасы»:





- Наша семья заняла вот такое достойное место. Это праздник семьям, всем семьям благосостояния. Чтобы мы воспитывали своих детей, чтобы мы работали на благо родины, на благо нашего Казахстана.





Победителям вручили памятную статуэтку и ключи от микроавтобуса.





Без внимания не остались и другие финалисты. Каждому из них вручили сертификаты на 300 тысяч тенге. Почетные семьи признались, что обрели много новых друзей и поделились своими нехитрыми секретами идеальной семьи.





Кендай Ахметов, победитель конкурса «Мерейлі отбасы-2014»:





- Семья – это крепкий союз, единство, взаимопонимание. Мы поддерживаем друг друга во всех начинаниях. Младшим стараемся прививать семейные ценности, уважение к старшим.





Бахытбек Смагул, депутат Мажилиса Парламента РК:





- Каждый год мы проводим этот конкурс. В нем участвуют образцовые семьи, ветераны, которые являются примером для молодого поколения нашей страны. Главная цель конкурса – повысить статус семьи и чувство ответственности у молодежи. Отметим, что проходит он четвертый год подряд. Авторы: Марал Аманжолова, Ербол Даиров.



