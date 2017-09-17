Как чистят 7 крупнейших исторических памятников в мире

Символ Парижа и одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире давно бы превратилась в свалку, если б не тщательный уход и строгие охранники на каждом шагу. Но генеральную уборку Башни проводят всего лишь раз в году. Зато её масштабы поражают: клинеры используют около 10 000 упаковок чистящего средства, 4 тонны (!) губок для чистки и 25 000 пакетов для мусора. А вы говорите, уборка квартиры – морока?

4. Статуи Акрополя

Не знаем, как поддерживали чистоту Акрополя 2 500 лет назад, но в 2008-ом учёные всерьез задумались о поиске инновационного метода чистки изящных скульптур. Чтобы не вредить им едкой химией и дать простоять ещё так с тысячу лет. После тестирования 40 вариантов выбор сделали в пользу комбинации инфракрасных лазеров и ультрафиолетового излучения. Так что это – возможно, самая высокотехнологичная чистка. И потенциально опасная для здоровья: специалисты работают с лазером исключительно в защитных очках и не более двух часов в день.





5. Статуя Свободы









Если для бережной чистки Акрополя нашли решение, то Статуя свободы давненько не принимала душ. Ведь все опробованные водные процедуры оставляют следы на внешности легендарной Леди. Потому статую чистят исключительно изнутри, зато с завидной регулярностью. Хотя и тут не обошлось без курьёзов: в 1986-ом на лице Свободы появились «веснушки» – пятна от просочившегося химраствора для чистки. Чувствительные они, эти барышни!

6. Гора Рашмор







Высеченные прямо в скале лица отцов-основателей американской демократии не умывались целых 65 лет. С момента завершения работы над памятником в 1941-ом и до 2005-го года. Неудивительно, что на масштабную чистку потребовалась 5 недель времени и вертолет с подачей воды.

7. Статуя Христа-Искупителя





