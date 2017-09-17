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В Атлантике сформировался тропический шторм «Ли»

17 сентября 2017, 01:21

Шторм находится в 1055 км к юго-западу от островов Республики Кабо-Верде.

Тропический шторм «Ли» сформировался в Атлантическом океане, сообщает RT со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

«Депрессия усилилась до тропического шторма «Ли», - говорится в сообщении.

По данным центра, шторм находится в 1055 км к юго-западу от островов Республики Кабо-Верде. Максимальная скорость ветра достигает 64 км/ч. В настоящее время «Ли» движется на запад со скоростью 19 км/ч.

Фото: pogoda.unian.net


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