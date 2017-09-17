В каких перчатках Головкин будет драться с Альваресом
17 сентября 2017, 01:31
Изготовленные на заказ профессиональные перчатки панчера для GGG.
Крупнейший производитель боксерских перчаток Grant показал перчатки, которые Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) наденет перед боем с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Изготовленные на заказ профессиональные перчатки панчера для GGG», — гласит подпись к фото, опубликованному Grant в своем твиттере.
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (в Казахстане — утром 17 сентября). Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
В Казахстане бой покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.
Custom Pro (Puncher’s) Gloves for @GGGBoxing ????????????— GRANT (@GrantWorldwide) 16 сентября 2017 г.
???? sales@grantworldwide.com to order#CaneloGGG#GRANT#BOXING#TEAMGRANT#ThisIsGrant#GGGpic.twitter.com/B6PHDzp4tr
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