Альварес расстался со своей девушкой перед боем с Головкиным

Сайт Debate.com.mx пишет, что роман мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) и венесуэльской модели Шеннон де Лимы, по всей видимости, подошел к концу , сообщает , сообщает Sports.kz





По одной из версий, причиной расставания могла стать беременность бывшей девушки «Канело» Фернанды Гомес, которая опубликовала в Instagram соответствующие фотографии.





Напомним, на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках промо-тура к бою с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) Де Лима еще сопровождала Альвареса.





Затем, когда «Канело» приступил к тренировкам в лагере, Шеннон заявила, что не будет заниматься с ним сексом целый месяц.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (в Казахстане — утром 17 сентября). Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.





В Казахстане бой покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.



