В Лас-Вегасе начался вечер бокса Головкин - Альварес

В эти минуты на знаменитой арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), вмещающей двадцать тысяч зрителей начался вечер профессионального бокса, сообщает Zakon.kz





В прямом эфире вечер бокса показывают казахстанские телеканалы Qazaqstan и QazSport. В США бой Головкин – Альварес будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость трансляции 75 долларов.













Сегодня состоится 12-раундовый бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе между Джозефом Диасом (24-0, 13 КО) из США и Рафаэлем Риверой (25-0-2, 16 КО) из Мексики.





10-раундовый бой за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между американцами Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойей (19-0, 9 КО).





10-раундовый бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в лёгком весе между американцем Райаном Мартином (19-0, 11 КО) и Франсиско Рохо (20-2, 13 КО) из Мексики.













4-раундовый бой проведут непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (4-0, 4 КО) и мексиканец Жоана Валензуэла.





6- раундовую встречу проведут 19-летний американец Вергиль Ортис (6-0, 6 КО) и 31-летний Сезар Валенсуэла (7-1, 2 КО).









В двух поединках на ринг выйдут девушки. В наилегчайшем весе американка Марлен Эспарза (2-0) поспорит с Таней Косме (5-6-1, 1 КО) из Мексики. Во втором наилегчайшем весе сойдутся 34-летняя Никола Адамс (2-0) из Великобритании и 37-летняя Александра Влайк (11-6) из США.





Совсем скоро, в 8:50 по времени Астаны состоится самое ожидаемое для казахстнцев событие осени, за звание лучшего боксера среднего веса будут сражаться 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) и 25-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (47-1-1, 33 KO).





На кону встречи стоят все четыре чемпионских пояса Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Альварес при этом не претендует на пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за конфликта с президентом организации Маурисио Сулейманом, но сам выставил титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Также панчеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.













По мнению букмекеров, фаворитом является Головкин. За несколько часов до начала боя конторы на его победу в среднем принимали ставки из расчёта 1,55. Победа Альвареса оценивалась коэффициентом - 2,4. Ничья - 24. Специалисты предполагают, что бой не продлится все раунды, а завершится досрочной победой одного из бойцов.





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