Казахстанцы устроили шествие с флагами в Лас-Вегасе в поддержку Головкина

Казахстанцы организовали шествие по Лас-Вегасу в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz





"Сегодня все казахстанцы - не только с Казахстана, но и со всех точек земли - решили собраться. В Лас-Вегас приехали тысячи людей, которые болеют за Головкина. Замечательная погода, замечательное настроение. И сегодня мы будем болеть за одного фаворита - это Геннадий Головкин, который положит "Канело" на ринг и покажет настоящий казахстанский бокс!" - рассказал блогер Кайрат Кудайберген, который выступил одним из организаторов шествия.





Вечер бокса в Лас-Вегасе уже стартовал. Сейчас проходят предварительные бои. В 6:00 по времени Астаны начнутся поединки андеркарта которые войдут в ТВ-трансляцию, а в 8:50 на ринг выйдут Головкин и Альварес.







