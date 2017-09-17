Синоптики обещают казахстанцам безоблачное воскресенье
Лишь в некоторых регионах местами ожидается туман.
На всей территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.
На северо-западе, северо-восточной половине республики местами ожидается туман. В Северо-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Павлодарской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы +25, солнечно.
В Астане +27, солнечно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото с сайта vk.com
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