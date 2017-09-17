Сондерс победил Вилли Монро-младшего и ждет победителя боя Головкин-Альварес

Для Сондреса эта победа стала 25-й в карьере.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) защитил титул в поединке с Уилли Монро-младшим (21-3, 6 КО). Поединок прошел на арене Copper Box в Лондоне. И продлился все 12 раундов, все судьи отдали победу британскому боксеру.





Для Сондреса эта победа стала 25-й в карьере. Ожидается, что его следующим соперником станет победитель боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес, на кону которого стоят пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.





- Теперь я хочу пройти через это и встретиться с победителем боя GGG - «Канело», - заявил Сондерс после боя.



