Карагандинец заложил Mercedes за 7,5 млн тенге и поставил всё на победу Головкина

Как заявил фанат Головкина, этой ставкой он решил выразить поддержку своему кумиру.

В Караганде молодой человек поставил свой автомобиль на победу Геннадия Головкина в поединке с Саулем Альваресом, передает ИА «NewTimes.kz».

В сети опубликован видеоролик, в котором молодой человек демонстрирует непоколебимую уверенность в победе Геннадия Головкина в предстоящем бою с Саулем Альваресом.

Молодой человек заложил свой автомобиль Mercedes за 7,5 млн тенге, чтобы всю сумму поставить на победу казахстанского боксера. Как заявил фанат Головкина, этой ставкой он решил выразить поддержку своему кумиру.

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.