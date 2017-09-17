Райан Мартин выиграл пояс WBA Inter-Continental и титул WBC Continental Americas
17 сентября 2017, 07:09
Райан одержал 20-ю победу на профессиональном ринге,
Американский боксер Райан Мартин (19-0, 11-0) одержал победу над мексиканцем Франсиско Рохо (20-2, 13 КО), в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.
В 10 раундовом поединке, на кону стояли вакантный пояс WBA Inter-Continental и титул WBC Continental Americas в легком весе.
Райан одержал 20-ю победу на профессиональном ринге, а для Франсиско это поражение стало третьим.
Совсем скоро, в 8:50 по времени Астаны состоится самое ожидаемое для казахстнцев событие осени, за звание лучшего боксера среднего веса будут сражаться 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) и 25-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (47-1-1, 33 KO).
На кону встречи стоят все четыре чемпионских пояса Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Альварес при этом не претендует на пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за конфликта с президентом организации Маурисио Сулейманом, но сам выставил титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Также панчеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
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