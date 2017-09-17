Райан Мартин выиграл пояс WBA Inter-Continental и титул WBC Continental Americas

В 10 раундовом поединке, на кону стояли вакантный пояс WBA Inter-Continental и титул WBC Continental Americas в легком весе.

Райан одержал 20-ю победу на профессиональном ринге, а для Франсиско это поражение стало третьим.

Совсем скоро, в 8:50 по времени Астаны состоится самое ожидаемое для казахстнцев событие осени, за звание лучшего боксера среднего веса будут сражаться 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) и 25-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (47-1-1, 33 KO).





На кону встречи стоят все четыре чемпионских пояса Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Альварес при этом не претендует на пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за конфликта с президентом организации Маурисио Сулейманом, но сам выставил титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Также панчеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.