В Алматы Audi сбила двух человек, один скончался

Ночью 17 сентября в Алматы автомобиль Audi сбил двух стоявших на проезжей части пешеходов, один из них скончался на месте, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Audi двигался по проспекту Суюнбая. Как рассказал водитель, мужчина 1988 г.р., он совершал поворот на Хмельницкого. Поворот в этом месте долгий, плавный. В какой-то момент парень вдруг заметил, что на проезжей части перед ним стоят двое парней. Водитель резко ударил по тормозам и попытался вырулить. Но в это время дорожное покрытие было мокрым, незадолго до этого проехала поливалка, и машину закрутило.

По словам водителя, пока машину крутило, краем глаза он заметил, что парни разбегаются. Очнулся он уже когда машина остановилась на обочине. За это время Audi перемахнула бордюр, арык, тротуар и остановилась у забора.

Придя в себя, водитель вышел из машины и не увидел парней. Сначала он обрадовался за них, решив, что им удалось увернуться. Очевидцы ему сказали, что пешеходов он все-таки сбил. Нашли парней в арыке. Водитель был в шоке, начал помогать, вытаскивать из арыка, проверять, живы они или нет, пытаться оказать первую помощь, звонить в скорую.

Один из пострадавших скончался на глазах очевидцев, до приезда скорой. Второго врачи забрали в тяжелом состоянии в больницу.



