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В Кыргызстане зафиксирована вспышка сибирской язвы

17 сентября 2017, 07:50

На территории района введен карантин, определен круг контактов, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, проводятся мероприятия по изъятию и уничтожению зараженной мясной продукции.

Роспотребнадзор предупредил россиян о трех случаях заболевания кожной формой сибирской язвы в Кыргызстане. Сообщение появилось на сайте ведомства в воскресенье, 17 сентября, пишет Лента.ру.

Отмечается, что вспышка зафиксирована в Ат-Башинском районе Нарынской области.

«По данным эпидемиологического расследования, случаи заболеваний связаны с разделкой туши инфицированного животного. На территории района введен карантин, определен круг контактов, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, проводятся мероприятия по изъятию и уничтожению зараженной мясной продукции», — сказано в сообщении.

8 сентября Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения сибирской язвой в Италии. Тогда она была обнаружена у четырех погибших коров в Риме. Трупы животных были уничтожены.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется высоким уровнем смертности при отсутствии лечения (до 90 процентов) и может привести к летальному исходу даже в случае оказания медицинской помощи. Источниками заражения обычно служат крупный рогатый скот, лошади, козы, овцы, верблюды.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости


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