Are you ready? Головкин показал шорты и чапан для боя с "Канело"

Главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе, запланирован на 08:50 по времени Астаны.

34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) показал в чем выйдет на бой с 25-летниммексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (47-1-1, 33 KO), сообщает Zakon.kz













Главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес начал тейповать руки боксера.













Напомним, на кону встречи стоят все четыре чемпионских пояса Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Альварес при этом не претендует на пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за конфликта с президентом организации Маурисио Сулейманом, но сам выставил титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Также панчеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.



