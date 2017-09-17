Костя Цзю: буду поддерживать Головкина, ожидаю, что на ринге будет война

17 сентября 2017, 08:00

В Лас-Вегасе противники поспорят за чемпионские пояса в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, отдавая предпочтение спортсмену из Казахстана, пишет чемпионат.сом.

«Конечно, я буду поддерживать Головкина. Нас ожидает зрелище. Ожидаю, что на ринге будет война. По моим ощущениям, Головкин завершит бой в седьмом-восьмом раунде, но не делайте ставки с моих слов», — с улыбкой отметил Дзю в интервью для редакции телеканала Russia Today.

В Лас-Вегасе противники поспорят за чемпионские пояса в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

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