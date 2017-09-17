Рэнди Кабальеро потерпел первое поражение на профессиональном ринге

Мексиканский боксер Диего Де Ла Хойя(19-0, 9 КО) одержал победу над американцем Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО), в андеркарте вечера бокса в Лас-Вегасе.

В 10-раундовом бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем победу весе судьи единогласным решением отдали Де Ла Хойя.

23-летний мексиканский боксер одержал 20 победу, а 26-летний Кабальеро потерпел первое поражение.

Совсем скоро, в 8:50 по времени Астаны состоится самое ожидаемое для казахстнцев событие осени, за звание лучшего боксера среднего веса будут сражаться 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) и 25-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (47-1-1, 33 KO).





На кону встречи стоят все четыре чемпионских пояса Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Альварес при этом не претендует на пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за конфликта с президентом организации Маурисио Сулейманом, но сам выставил титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Также панчеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.