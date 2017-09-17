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Совбез ООН обсудит оружие массового поражения

17 сентября 2017, 08:16

Эфиопия как сентябрьский председатель Совбеза предварительно назначила заседание на 15:30 по нью-йоркскому времени.

США инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященного борьбе с распространением оружия массового поражения. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в штаб-квартире Всемирной организации, пишет Лента.ру.

«США вышли в Совбез ООН с инициативой о проведении заседания Совета 21 сентября во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного борьбе с распространением оружия массового поражения», — заявил собеседник агентства.

Он указал, что Эфиопия как сентябрьский председатель Совбеза предварительно назначила заседание на 15:30 по нью-йоркскому времени.

Источник добавил, что члены Совбеза рассмотрят ход выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters


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