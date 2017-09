Тебе с левой или с правой? Лучшие нокауты Головкина и Альвареса

Утром 17 сентября произойдёт бой года в профессиональном боксе — мексиканец Сауль Канело Альварес (49–1–1, 34 КО) посягнёт на титулы непобедимого казахского боксёра Геннадия Головкина (37–0, 33 КО).

Лайф подобрал по три самых эффектных нокаута каждого спортсмена.

1. Геннадий Головкин — Мэттью Маклин

Уже в следующем бою GGG защищал свой титул по версии WBA и делал это настолько яростно, что сломал сопернику два ребра.

2. Сауль Альварес — Амир Хан

Мексиканец отправил британца в нокаут (да ещё какой!) впервые за четыре года, защищая свой титул WBC в среднем весе.

3. Геннадий Головкин — Нобухиро Исида

В конце марта 2013 года Головкин защищал титулы WBA и IBO в среднем весе — и сделал это как нельзя эффектно, положив японца на настил в третьем раунде.

Gennady Golovkin superb KO of Nobuhiro Ishida in the 3rd round, to Retain WBA and IBO middleweight titles, March 2013 and moves to 26-0 pic.twitter.com/IbQCPKhkcm