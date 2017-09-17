Тебе с левой или с правой? Лучшие нокауты Головкина и Альвареса
Три самых эффектных нокаута каждого спортсмена.
Утром 17 сентября произойдёт бой года в профессиональном боксе — мексиканец Сауль Канело Альварес (49–1–1, 34 КО) посягнёт на титулы непобедимого казахского боксёра Геннадия Головкина (37–0, 33 КО).
Лайф подобрал по три самых эффектных нокаута каждого спортсмена.
1. Геннадий Головкин — Мэттью Маклин
Уже в следующем бою GGG защищал свой титул по версии WBA и делал это настолько яростно, что сломал сопернику два ребра.
2. Сауль Альварес — Амир Хан
Мексиканец отправил британца в нокаут (да ещё какой!) впервые за четыре года, защищая свой титул WBC в среднем весе.
3. Геннадий Головкин — Нобухиро Исида
В конце марта 2013 года Головкин защищал титулы WBA и IBO в среднем весе — и сделал это как нельзя эффектно, положив японца на настил в третьем раунде.
Gennady Golovkin superb KO of Nobuhiro Ishida in the 3rd round, to Retain WBA and IBO middleweight titles, March 2013 and moves to 26-0 pic.twitter.com/IbQCPKhkcm— KO KINGS (@KOKINGS4) 1 сентября 2017 г.
4. Сауль Альварес — Лиам Смит
Благодаря шикарному боковому по корпусу, Канело отобрал у британца Лиама Смита чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBO.
@Canelo is a savage!— PARLAY WOLF (@parlaywolf) 18 сентября 2016 г.
He destroys @LiamBeefySmith with a vicious body shot in the 9th#CaneloSmith#UFCHildagopic.twitter.com/ZazSKD81Ld
5. Геннадий Головкин — Дэниэл Гил
В июне 2014 года казахский боксёр не только показал, что с его ударным арсеналом лучше не сталкиваться, но и продемонстрировал свой чугунный подбородок.
6. Cауль Альварес — Джеймс Киркленд
Одна из самых зрелищных побед в карьере мексиканского боксёра.