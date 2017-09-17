Учёные нашли место, где человек сможет стать бессмертным

Астрофизики, которые занимаются изучением чёрных дыр, предположили, что если человек окажется рядом с этой космической аномалией, то он перестанет стареть.

Учёные объясняют это тем, что вокруг чёрных дыр из-за их огромной массы происходит искажение пространства и времени. Поэтому чем ближе человек будет находиться к этому космическому объекту, тем медленнее для него будет проходить время. Таким образом, пока на земле пролетит несколько миллионов лет, для человека около чёрной дыры пройдёт несколько секунд.

Однако избежать старости таким способом возможно только в теории. На практике же любое тело, достаточно близко подлетевшее к чёрной дыре, будет расщеплено на бесчисленное количество клеток, что, естественно, приведёт к смерти.

Помимо этого существует ещё одна известная теория о чёрных дырах. Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что чёрные дыры представляют собой путь в альтернативную Вселенную. Хокинг уверен, что всё, что попадает в чёрную дыру, может покинуть её уже в другой реальности, так называемой параллельной Вселенной. Однако физик шутит, что не собирается лететь внутрь чёрной дыры, так как, согласно его теории, вернуться обратно уже невозможно.