"Пицца хочет тебя". Сурдопереводчик рассказал вместо урагана о еде

— Пицца хочет тебя. Для оказания помощи необходимо быть большим медведем, — перевёл Грин глухим гражданам Флориды.

В США во время экстренной пресс-конференции, посвящённой урагану "Ирма", неопытный сурдопереводчик по ошибке сообщил жителям округа Манати во Флориде о приближении пиццы и медведей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Маршал Грин вырос вместе с глухонемым братом, поэтому заявил, что хорошо знаком с языком жестов. По словам местных властей, в условиях экстренной ситуации у них больше не было другого выхода, кроме как обратиться к сурдопереводчику-любителю.

Люди, имеющие проблемы со слухом, возмутились, когда во время конференции переводчик вместо сообщений властей об эвакуации начал передавать бессвязный текст про про использование пиццы и медведей в условиях чрезвычайных ситуаций.

— Пицца хочет тебя. Для оказания помощи необходимо быть большим медведем, — перевёл Грин глухим гражданам Флориды.

По словам собравшихся, многие сразу усомнились в профессионализме мужчины, когда увидели, что он одет в ярко-жёлтую футболку. Известно, что специально обученные сурдопереводчики носят одежду синего или чёрного цвета. Именно эти цвета позволяют их рукам заметно выделяться для большей точности.

Также жители обратили внимание, что Грин неоднократно поворачивался, чтобы взглянуть на говорящего, что является ещё одним признаком неквалифицированного переводчика.

— Это ужасно меня расстроило. Особенно когда я могла предоставить профессионального сурдопереводчика. Власти округа могли обратиться к нам за помощью, — сообщила основатель агентства по обучению языковой интерпретации Шарлин МакКарти.

По словам модели Найла Ди Марко, который от рождения страдает глухотой, подобные ошибки переводчика могут обойтись ему в 200 тысяч человеческих жизней.