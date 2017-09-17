Big Drama Show: начался бой Головкин – Альварес

Самый ожидаемый бой года сопоставим по значимости для казахстанцев с поединком между Мейвезером и Макгрегором.

В Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile стартовал поединок между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (35-0-0, 32 KO) и 27-летним мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (47-1-1, 33 KO), сообщает сообщает Zakon.kz

















Боксеры поспорят за все четыре чемпионских пояса Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Альварес при этом не претендует на пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за конфликта с президентом организации Маурисио Сулейманом, но сам выставил титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Также панчеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC, который изготовлен коренными жителями Мексики, умельцами из индейского племени Уичоле, проживающими в западной и центральной Мексике. Авторы потратили на его создание около 300 часов. Пояс содержит национальную символику Мексики и Казахстана.









«Один удар может решить его исход. У "Канело" есть мощь и скорость, он хорошо меня знает. Но у меня есть несколько планов на бой. Готов он к быстрой развязке, долгому бою или решению судей? Я не знаю. Знаю, что нас ждет не бой, а война. Я уважаю Альвареса, потому что он воин. Думаю, сейчас самое время для нашего боя, и этот бой — самое большое событие в мире бокса», - сказал Головкин в интервью Boxingnews24.













«Естественно, это очень важный бой. И я еще никогда не был так готов нокаутировать соперника. Я очень хочу показать зрителям отличный бой и ответить на все вопросы. Я контрпанчер, я не буду бегать от него, буду контратаковать. Наши стили способны сделать бой незабываемым. Его стиль поможет мне показать мои лучшие стороны, мой талант, и зрители будут довольны», - в свою очередь сказал Альварес изданию boxingscene.com.





По информации The Telegraph гарантированный гонорар Головкина и Альвареса составил по $15 млн. Спортсмены также получат проценты от прибыли за билеты, рекламу и PPV-трансляций. Глава Golden Boy Promotions Оскар да ла Хойя надеется, что бой соберет около $100 млн. 60 процентов от суммы будут разделены между боксерами. Несмотря на статус андердога, мексиканец получит большую долю от дохода с PPV-продаж. Общая сумма гонорара Головкина может достигнуть отметки $33 млн, а для Альвареса — $50 млн.





По мнению букмекеров, фаворитом является Головкин. За несколько часов до начала боя конторы на его победу в среднем принимали ставки из расчёта 1,55. Победа Альвареса оценивалась коэффициентом - 2,4. Ничья - 24. Специалисты предполагают, что бой не продлится все раунды, а завершится досрочной победой одного из бойцов.



