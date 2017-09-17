В Китае посетитель парка развлечений умер в домике ужасов

Это первый несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в Ocean Park за последние 15 лет.

Сотрудники гонконгского парка развлечений Ocean Park обнаружили тело мужчины внутри аттракциона "Дом с привидениями". Об этом сообщает Лайф со ссылкой на South China Morning Post.

По словам представителей руководства парка, погибший являлся сотрудником дочерней компании. Мужчину стали искать, как только заметили его пропажу во время коллективного посещения парка персоналом.

Тело обнаружили внутри домика с ужасами, который в это время был закрыт на ремонт. Предполагается, что мужчина мог по ошибке зайти в закулисное помещение, где получил травмы от конструкций аттракциона. По словам инженеров парка, обычно этот вход закрыт для посетителей.

Председатель юридического совета считает, что погибший лишился жизни из-за халатности сотрудников парка аттракционов. По её мнению, возле "Дома с привидениями" не было надлежащих предупредительных и запрещающих знаков.

Это первый несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в Ocean Park за последние 15 лет. Полиция начала расследование по факту гибели посетителя.

Аттракцион "Дом с приведениями" будет закрыт до тех пор, пока не завершится расследование.

Фото: © REUTERS