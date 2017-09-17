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Дженнифер Лоуренс уходит из кино

17 сентября 2017, 09:18

«Буду лепить глиняную посуду», - заявила звезда.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс уходит из кино на ближайшие два года. Она решила сделать перерыв в кинокарьере, пишет Time.

«Буду лепить глиняную посуду. Думаю, что просто немного отдохну», — рассказала актриса. Она добавила, что появится на публике через полгода на премьере шпионского триллера Красный воробей, в котором играет русскую шпионку.

Лоуренс получила популярность благодаря ролям в фильмах «Голодные игры», «Люди Икс», «Мой парень — псих».


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