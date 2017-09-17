"Сарыарка" выиграла казахстанское дерби в Усть-Каменогорске

Прошлогодний чемпион регулярного сезона ВХЛ из Усть-Каменогорска в трех играх набрал лишь два очка.

Карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" в субботу в казахстанском дерби в Усть-Каменогорске обыграл местное "Торпедо" в рамках регулярного сезона высшей хоккейной лиги.

Карагандинцы одержали победу по буллитам, при этом в двух первых периодах соперники не могли пробить вратарей. Счет был открыт лишь на 49-й минуте игры, когда "Сарыарка" находилась в большинстве — Зиазов реализовал численное преимущество гостей.

Отыгралось "Торпедо" за три минуты до финальной сирены — Бердников удачно подставил клюшку под прострел Рымарева. В овертайме голов зрители не увидели, а в серии буллитов победную для карагандинского клуба точку поставил Ломако- 2:1.

В итоге чемпион прошлого регулярного сезона из Усть-Каменогорска в трех домашних играх нынешней "регулярки" набрал всего два очка — и сейчас находится на 25-м, третьем с конца месте турнирной таблицы ВХЛ.

"Сарыарка" стартовала чуть удачнее, и с 6 очками после тех же трех матчей идет 13-й. Следующий матч "Торпедо" вновь сыграет на своем льду 19 сентября против красноярского "Сокола", "Сарыарка" примет "Сокол" в Караганде 21 сентября.

Высшая Хоккейная Лига — второй дивизион открытого российского первенства после Континентальной Хоккейной Лиги. Соревнования ВХЛ организуются Некоммерческим партнерством "Высшая хоккейная лига" и являются правопреемниками Высшей Лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, которая до 2010 года была вторым по силе российским дивизионом.

Большинство участников ВХЛ являются фарм-клубами (дублями) участников КХЛ, в свою очередь, многие команды — "дублеры" клубов ВХЛ выступают в Молодежной Хоккейной Лиге. Карагандинская "Сарыарка" в сезоне 2013-14 годов выигрывала главный приз ВХЛ — Кубок Братины, за год до этого уступив в финале плэй-офф лиги нефтекамскому "Торосу".

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: официальный сайт ХК "Торпедо"