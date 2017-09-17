Непобежденный Головкин. Бой с Альваресом завершился ничьей

Головкин с первых минут раунда взял на себя инициативу и показал, кто главный на ринге. Альварес предпочел присмотреться к оппоненту и вычислить уязвимые места. "Канело" отлично работает в защите, но его плотный блок и уклоны все чаще подводят. Суперскорость ударов помогает казахстанцу достичь цели, но стоящих ударов мексиканец в первых раундах не пропустил.

В следующем раунде Альварес несколько адаптировался к стилю Головкина и нанес два точных удара. Почувствовав преимущество Альварес рано опустил руки и пропустил очередные удары. Концовка осталась за казахстанцем.

В третьем раунде боксеры сократили дистанцию и стали наносить и пропускать череду ударов. Четвертый раунд остался за казахстанцем. Альварес стал уставать под натиском запредельных ударов Геннадия, не знающего утомления. Мексиканец в клинче нанес удар Головкину по затылку, но несмотря на нарушение, очки не сняли.

Головкин отвоевал себе центр и все чаще зажимал мексиканца у канатов. К 8 раунду Альварес сменил тактику и начал работать первым номером, Головкин даже пропустил апперкот на контратаке.

В девятом раунде накал страстей на ринге, на арене T-Mobile, у экранов телевизора поднялся до предела. Оба боксера не взирая на усталость, наносили друг другу мощные удары. Головкин прессинговал, но Альварес не упускает возможности вложиться в плотные удары.

В 11-м раунде мексиканец пропустил левый боковой, который пришелся на подбородок, и мощный удар в корпус. Последний раунд также остался за Головкиным.



