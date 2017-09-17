Непобежденный Головкин. Бой с Альваресом завершился ничьей
17 сентября 2017, 09:58
GGG утвердился в статусе одного из лучших боксёров мира.
По мнению судей, бой 35-летнего казахстанского боксера Геннадия Головкина (35-0-0, 32 KO) и 27-летнего мексиканцем Сауля «Канело» Альвареса (47-1-1, 33 KO) завершился ничьей, сообщает Zakon.kz.
Головкин с первых минут раунда взял на себя инициативу и показал, кто главный на ринге. Альварес предпочел присмотреться к оппоненту и вычислить уязвимые места. "Канело" отлично работает в защите, но его плотный блок и уклоны все чаще подводят. Суперскорость ударов помогает казахстанцу достичь цели, но стоящих ударов мексиканец в первых раундах не пропустил.
В следующем раунде Альварес несколько адаптировался к стилю Головкина и нанес два точных удара. Почувствовав преимущество Альварес рано опустил руки и пропустил очередные удары. Концовка осталась за казахстанцем.
В третьем раунде боксеры сократили дистанцию и стали наносить и пропускать череду ударов. Четвертый раунд остался за казахстанцем. Альварес стал уставать под натиском запредельных ударов Геннадия, не знающего утомления. Мексиканец в клинче нанес удар Головкину по затылку, но несмотря на нарушение, очки не сняли.
Головкин отвоевал себе центр и все чаще зажимал мексиканца у канатов. К 8 раунду Альварес сменил тактику и начал работать первым номером, Головкин даже пропустил апперкот на контратаке.
В девятом раунде накал страстей на ринге, на арене T-Mobile, у экранов телевизора поднялся до предела. Оба боксера не взирая на усталость, наносили друг другу мощные удары. Головкин прессинговал, но Альварес не упускает возможности вложиться в плотные удары.
В 11-м раунде мексиканец пропустил левый боковой, который пришелся на подбородок, и мощный удар в корпус. Последний раунд также остался за Головкиным.
Арбитры на удивление многих присудили ничью. Головкину нужно было выигрывать нокаутом, чтобы не было подобных споров. Все ждали от него нокаута, но его не было, зато было обещанное Big Drama Show.
Казахстанский боксер сохранил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, а Альварес остался с титулом линейнего чемпиона мира по версии журнала The Ring.
Бой Головкин-Альварес оправдал звание самого ожидаемого боя года в среднем весе.
По информации The Telegraph, гарантированный гонорар Головкина и Альвареса составил по $15 млн. Спортсмены также получат проценты от прибыли за билеты, рекламу и PPV-трансляций. Глава Golden Boy Promotions Оскар да ла Хойя надеется, что бой соберет около $100 млн. 60 процентов от суммы будут разделены между боксерами. Несмотря на статус андердога, мексиканец получит большую долю от дохода с PPV-продаж. Общая сумма гонорара Головкина может достигнуть отметки $33 млн, а для Альвареса - $50 млн.
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