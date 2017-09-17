Головкин: Я хочу реванша
17 сентября 2017, 10:30
Самый ожидаемый казахстанскими фанатами спорта бой между Альваресом и Головкиным завершился вничью.
После боя с Саулем Альваресом, который завершился вничью, 35-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) выразил желание провести бой-реванш.
"Я не проиграл, я все еще чемпион. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня. Конечно, я хочу реванша. Я хочу драться", - сказал Головкин после поединка.
Напомним, самый ожидаемый казахстанскими фанатами спорта бой года между Альваресом и Головкиным завершился вничью.
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