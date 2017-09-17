Видео полного боя Головкин - Альварес

Появилось видео боя между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкин и 27-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.





Напомним, арбитры на удивление многих присудили ничью. Головкину нужно было выигрывать нокаутом, чтобы не было подобных споров. Все ждали от него нокаута, но его не было, зато было обещанное Big Drama Show.





Казахстанский боксер сохранил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, а Альварес остался с титулом линейнего чемпиона мира по версии журнала The Ring.