Аким Алматы поздравил горожан с Днем города

17 августа в Алматы проходит традиционный фестиваль яблок, приуроченный ко Дню города, передает Today.kz. В этом году южная столица Казахстана празднует 1001-ю годовщину.

Бауыржан Байбек поздравил алматинцев с праздником и поблагодарил "за терпение и понимание".

"Стремясь сделать городскую среду активнее и комфортнее, мы запустили программу "Город без заборов". Спасибо вам, нашим горожанам, за терпение и понимание временных неудобств. Сегодня жители с удовольствием гуляя на обновленных улицах, говорят: "Стало, что называется, свободнее дышать". Для нас это самая высокая оценка проделанной работы", - отметил Байбек.

Бауыржан Байбек также вручил награды "Почетный гражданин города Алматы".

Ряды почетных граждан Алматы в этом году пополнили: политический деятель Казахстана, дипломат, президент Федерации волейбола Казахстана Нуртай Абыкаев, бывший заместитель председателя Совета Министров КазССР Шангерей Жанибеков и участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, поэт, председатель Алматинского совета общества охраны природы Леонид Гирш.

Праздничные мероприятия в Парке первого Президента продлятся до 18:00.

На фестивале "АЛМАFest-2017" собираются продать более 100 тонн яблок. Продукция 20 сортов завезено из четырех районов Алматинской области.





Фото: today.kz