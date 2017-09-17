Реакция соцсетей на бой Головкин - Альварес

Спортивные болельщики всего мира в шоке от исхода поединка.https://www.zakon.kz/4878447-nepobezhdennyy-golovkin-alvaresa-nichya.html

17 сентября по времени Астаны состоялся долгожданный поединок между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу "Канело". 12 раундов не принесли ощутимого результата: решением судей бой завершился вничью





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Посмотрите, кто сегодня судил матч!





Мэнни Пакьяо: они что, судей из Австралии привезли?

Did they bring these judges over from Australia? ???? #CaneloGGG — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г.

"Не могу в это поверить..."

В общем, решили не портить мексиканцам национальный праздник!)) Гена, ты крут!!! #ggg — Azamat Nurseitov (@Azamat1210) 17 сентября 2017 г.

Мало кто знает, но после перехода на латиницу, слово "ничья" по-казахски будет: "genachempionarbitrymudaki". #GGG — Артём Дерягин (@DerArto) 17 сентября 2017 г.

Посмотрев бой, Дональд Трамп всерьёз задумался об отказе от строительства стены на границе с Мексикой и просто поставить туда Гену. #GGG — Артём Дерягин (@DerArto) 17 сентября 2017 г.

Бой закончился вничью. Головкина ограбили?