Реакция соцсетей на бой Головкин - Альварес
Спортивные болельщики всего мира в шоке от исхода поединка.https://www.zakon.kz/4878447-nepobezhdennyy-golovkin-alvaresa-nichya.html
A look at tonight's judges #CaneloGGGpic.twitter.com/OT363zGmzY— Kristian© (@KrisLegend16) 17 сентября 2017 г.
Did they bring these judges over from Australia? ???? #CaneloGGG— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г.
В общем, решили не портить мексиканцам национальный праздник!)) Гена, ты крут!!! #ggg— Azamat Nurseitov (@Azamat1210) 17 сентября 2017 г.
@YuriTarantin#ggg vs #canelo букмекеры чемпионы.— Oles Irvin (@Oleslol) 17 сентября 2017 г.
Мало кто знает, но после перехода на латиницу, слово "ничья" по-казахски будет: "genachempionarbitrymudaki". #GGG— Артём Дерягин (@DerArto) 17 сентября 2017 г.
Посмотрев бой, Дональд Трамп всерьёз задумался об отказе от строительства стены на границе с Мексикой и просто поставить туда Гену. #GGG— Артём Дерягин (@DerArto) 17 сентября 2017 г.
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