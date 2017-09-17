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Реакция соцсетей на бой Головкин - Альварес

17 сентября 2017, 11:28

Спортивные болельщики всего мира в шоке от исхода поединка.https://www.zakon.kz/4878447-nepobezhdennyy-golovkin-alvaresa-nichya.html

17 сентября по времени Астаны состоялся долгожданный поединок между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу "Канело". 12 раундов не принесли ощутимого результата: решением судей бой завершился вничью.

Пользователи соцсетей по всему миру выражают свои эмоции привычным способом - твитами и постами. Zakon.kz предлагает присоединиться к шквалу эмоций, захватившему мир.

Посмотрите, кто сегодня судил матч!

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