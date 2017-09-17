Альварес: GGG меня не удивил

17 сентября 2017, 11:46

Мексиканец прокомментировал бой вничью.

Мексиканский боксер Сауль Альварес дал свой комментарий по бою с Геннадием Головкиным, который завершился ничьей, пишет Sports.kz.

— Я не особо почувствовал силу Головкина. Это не то, о чем говорили, и о чем я думал. Он меня не удивил. В первых раундах я хотел его проверить. Я считаю, что легко взял 7-8 раундов, — заявил «Канело».


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