Альварес: GGG меня не удивил
17 сентября 2017, 11:46
Мексиканец прокомментировал бой вничью.
Мексиканский боксер Сауль Альварес дал свой комментарий по бою с Геннадием Головкиным, который завершился ничьей, пишет Sports.kz.
— Я не особо почувствовал силу Головкина. Это не то, о чем говорили, и о чем я думал. Он меня не удивил. В первых раундах я хотел его проверить. Я считаю, что легко взял 7-8 раундов, — заявил «Канело».
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