Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Японии отменены 537 авиарейсов из-за тайфуна "Талим"

17 сентября 2017, 11:49

Синоптики рекомендуют жителям Кюсю подготовиться к приходу стихии и эвакуироваться в специальные центры.

В Японии из-за мощного тайфуна "Талим", который в ближайшие несколько часов должен обрушиться на побережье острова Кюсю, отменены 573 рейса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Во время тайфуна также будет отменено движение экспресса между Кумамото и Кагосимой. В настоящее время "Талим" приближается к острову со скоростью около 30 километров в час. Метеорологи отмечают, что скорость ветра в эпицентре стихии может достигать 50 метров в секунду.

"Талим", который пройдёт практически через всю Японию, помимо сильного ветра принесёт с собой ливневые дожди, из-за чего могут начаться оползни и разливы рек. Также тайфун спровоцирует сильные прибрежные волны.

По прогнозам синоптиков, стихия минует Японию только 19 сентября. Они рекомендуют населению Кюсю подготовиться к предстоящему удару стихии и эвакуироваться в специально подготовленные центры.

Фото © REUTERS, источник - Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...