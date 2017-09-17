В Японии отменены 537 авиарейсов из-за тайфуна "Талим"

Синоптики рекомендуют жителям Кюсю подготовиться к приходу стихии и эвакуироваться в специальные центры.

В Японии из-за мощного тайфуна "Талим", который в ближайшие несколько часов должен обрушиться на побережье острова Кюсю, отменены 573 рейса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Во время тайфуна также будет отменено движение экспресса между Кумамото и Кагосимой. В настоящее время "Талим" приближается к острову со скоростью около 30 километров в час. Метеорологи отмечают, что скорость ветра в эпицентре стихии может достигать 50 метров в секунду.

"Талим", который пройдёт практически через всю Японию, помимо сильного ветра принесёт с собой ливневые дожди, из-за чего могут начаться оползни и разливы рек. Также тайфун спровоцирует сильные прибрежные волны.

По прогнозам синоптиков, стихия минует Японию только 19 сентября. Они рекомендуют населению Кюсю подготовиться к предстоящему удару стихии и эвакуироваться в специально подготовленные центры.

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