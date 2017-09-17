На марафоне в Астане первым 40-километровку пробежал кениец

В Астане наградили участников ежегодного благотворительного марафона Astana Marathon-2017, передает МИА «Казинформ».

В нем приняли участие более 4,5 тыс. человек, среди которых руководители госорганов, люди с ограниченными возможностями, а также граждане из 19 зарубежных стран (США, Великобритания, Австралия, Германия, Италия, Кипр, Китай, Россия и другие). Самому молодому участнику 16 лет, а самому старшему - 80.

Участникам марафона предлагались дистанции 42,2 и 21,1 км - в возрасте от 18 лет и старше, эстафетный марафон на 10 км - от 16 лет и старше, а также скандинавская ходьба. Для многих из них дистанции были личным испытанием. Как признавались атлеты: главное участие, а не победа. Цели были настолько важными для них, что были и те бегуны, которые падали в обморок, преодолев финиш.

Церемонию награждения организаторы решили провести после трансляции долгожданного боя Головкин-Альварес, бой которых, как известно, закончился ничьей. В результатеаким Астаны Асет Исекешев денежный приз за первое место в 42-километровке вручил кенийцу Саймону Кипругут Кируй (Simon Kiprugut Kirui). Второе место также досталось представителю из Кении Генри Кипсангу (Henry Kipsang). Третье место выиграл Алмат Имашев из Талдыкоргана. Среди женщин первое, второе и третье места получили Гулжанат Жанатбек, Акмарал Мейирман и Мария Киреева соответственно.

Победителями в дистанции в 21,1 км среди женщин стали Дана Айдосова (первое место), Ольга Богомольская (второе место), Алейша Уон (третье место). Среди мужчин -Алексей Гусаров (первое место), Кудайберген Зейноллаев (второе место), Евгений Медведников (третье место). В 10-километровке среди мужчин места распределились следующим образом - первое место завоевал Бейбут Сериков, второе - Ерасыл Мукатай, третье - Артём Чижевский.

Среди женщин первое, второе и третье места взяли Жаксыгуль Мусырмау, Евгения Булгакова и Перрин Бера. Отметим, что для победителей предусмотрены следующие призы.

Завоевавшие первое место на дистанции 42,2 км получит 850 тысяч тенге и авиабилет в любом направлении от Air Astana, второе - 200 тысяч, третье - 100 тысяч. Пробежавшие 21,1 км и пришедшие к финишу правым, вторым и третьим получат 60 тысяч тенге и авиабилет в любом направлении, 50 тысяч и 40 тысяч соответственно. Осилившие 10-километровку также получат за первое, второе и третье места 30 тысяч тенге и авиабилет в любом направлении от Air Astana, 25 тысяч и 20 тысяч соответственно. Также все финишировавшие участники марафона получили памятные медали.