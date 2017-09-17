Опубликована статистика ударов боя Головкин - Альварес

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

По данным Compubox, за бой Головкин выбросил 703 удара, из которых 218 достиг своей цели (31 процент). Соотношение джебов составило 361 к 108 (29,9 процента), а силовых ударов - 342 на 110 (32,2 процента).

Альварес выполнил гораздо меньше ударов (505), но и их точность оказалась выше - 169 ударов достигли своей цели (33,5 процента). Соотношение джебов у мексиканца составило 233 на 55 (23,6 процента), силовых ударов - 272 на 114 (41,9 процента).





Фото: HBOboxing