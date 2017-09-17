Судью поединкаГоловкин – Альварес отстранят от больших боев

Одну из трех судей боя Головкин против Альвареса отстранят от больших боев, передает Zakon.kz со ссылкой на твиттер российского комментатора Григория Стангрита.

Глава комиссии штата Невада сказал, что Аделаида Бёрд, которая поставила 118-110 Канело, будет отстранена от больших боев. #CaneloGolovkinpic.twitter.com/X08E2UNtgb — Григорий Стангрит (@GPStangrit) 17 сентября 2017 г.

«Глава комиссии штата Невада сказал, что Аделаида Берд, которая поставила 118-110 "Канело", будет отстранена от больших боев", - написал эксперт.

Другой судья, Дейв Моретти засчитал победу Головкину – 115-113, третий, Дон Трелла, разделил очки поровну – 114-114, определив итог всего поединка.