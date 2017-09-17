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В Алматы BMW врезался в мусоровоз

17 сентября 2017, 12:48

Мусоровоз не заметил легковой автомобиль и начал разворачиваться, в результате BMW на полном ходу врезался в грузовик

Легковой автомобиль BMW врезался в мусоровоз в Алматы, пострадали два пассажира легковушки, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Авария произошла в воскресенье утром по Северному кольцу.

Как рассказал водитель BMW и многочисленные очевидцы, легковушка двигалась по крайнему ряду, а мусоровоз со среднего ряда хотел развернуться и не заметил BMW.

В результате легковушка на скорости влетела в мусоровоз. В ДТП пострадали два пассажира BMW, их госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель мусоровоза.


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