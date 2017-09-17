Головкин: Судейство - ужасное, это плохо для бокса

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) на пресс-конференции после боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО) выразил недовольство по поводу судейства, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).

"Для меня судейство - ужасное. Это плохо для бокса. Я все еще чемпион, но сегодняшнее судейство - это нечто невероятное. Это ужасно. Я видел статистику в компьютере, видео реакции людей", - сказал Головкин.

При этом Головкин не единственный, кто затронул тему судейства в бою с "Канело". Так, чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс назвал ограблением ничейных исход их поединка. Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призвал уволить судью, которая выставила "118-110" в пользу мексиканца.

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис назвал смешным решение судей, а россиянин Сергей Ковалев - "позорным и полной лабудой". В свою очередь филиппинец Мэнни Пакьяо потроллил судей, а кубинский боксер Эрисланди Лара, который в свое время "спорным решением" проиграл Альваресу, поддержал Головкина.