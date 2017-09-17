Маловато будет! Шведка увеличила ягодицы до 2 метров в обхвате и хочет ещё

В свои 24 года девушка уже сделала три операции и не собирается останавливаться на достигнутом, ей хочется пятую точку ещё большего размера.

Шведская модель категории Plus Size Наташа Кроун увеличила себе ягодицы до двух метров в обхвате. Девушка часто публикует свои фото в "Инстаграме", чтобы показать подписчикам пятую точку, которая является её гордостью.

Модель собой недовольна. Она считает, что её ягодицы пока маленькие. Девушка планирует очередной поход к хирургу, чтобы ещё раз увеличить ягодицы. Она задумала сделать липофилинг: врач извлечёт жир с боков девушки и поместит его в пятую точку. Также шведка не отказывает себе в сладком — она килограммами поедает всё жирное и калорийное, чтобы прибавить в весе.

— Каждое утро я начинаю с того, что внимательно разглядываю свою попу в зеркале, — пишет Наташа Кроун, — И знаете, что? Мне она кажется маленькой, я хочу сделать её ещё больше.

В свои 24 года модель Plus Size уже ложилась под нож хирурга три раза. Ей нравятся не только большие ягодицы, шведка "прокачала" себе грудь и губы.

Модель не отрицает, что у неё может быть дисморфия. При этом расстройстве люди озабочены каким-либо физическим недостатком. Но это не вызывает у неё беспокойства. На "инстаграм" эпатажной шведки подписано почти 200 тысяч человек.