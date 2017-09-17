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В Дубае запустили проект крупнейшей в мире солнечной электростанции

17 сентября 2017, 13:32

Высота для улавливания отражённых солнечных лучей составит 260 метров — станция станет самой высокой из существующих на данный момент.

В Дубае запущен проект крупнейшей в мире солнечной электростанции. Об этом сообщает The National. Высота "солнечного коллектора" — сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей — составит 260 метров.

Станция станет самой высокой из существующих на данный момент По данным издания, ее мощность составит 700 мегаватт.

Строительством займутся подрядчики из Китая и Саудовской Аравии. К 2030 году Дубай планирует покрывать 25% своих потребностей в энергии из возобновляемых источников, к 2015 году — 75%.

Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин


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