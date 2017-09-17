Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
В рамках визита планируется встреча с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В рамках визита планируется встреча с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Кроме этого, Нурсултан Назарбаев примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также встретится с национальной сборной и спортивной делегацией Казахстана.
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