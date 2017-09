Найдена могила предполагаемого Джека-потрошителя

Исследователь Дэвид Буллок пришёл к выводу, что могила Джека-потрошителя расположена на кладбище "Нунхед" в Лондоне. Об этом пишет издание Daily Star.

По версии Буллока, известным маньяком был Томас Катбуш, который в 1888 работал в Уайтчепеле, где и происходили убийства. В книге исследователя The Man Who Would Be Jack рассказывается, что Катбуш увлекался хирургией и анатомией, а также ненавидел проституток. В 1891 году полиция арестовала его за нападения на двух женщин.

Информацию о предполагаемом Джеке-потрошителе Буллок узнал из документов психиатрической лечебницы Бродмур, где и скончался Катбуш.

Напомним, что личность известного серийного убийцы до сих пор не установлена. По одной из распространённых версии, им был художник Уолтер Сикерт. Недавно автор готовящейся к публикации книги "25 лет дневнику Джека-потрошителя" Роберт Смит заявил, что в вопросе о личности легендарного серийного убийцы пора ставить точку: им является торговец хлопком из Ливерпуля Джеймс Мэйбрик, чьи дневники были найдены в 1992 году. Эксперт утверждает, что Мэйбрик и Потрошитель — один и тот же человек.

Фото: ©Flickr/Wee Meng Lee