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В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о теракте в метро

17 сентября 2017, 14:18

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в лондонском районе Хаунслоу.

Лондонская полиция взяла под стражу второго подозреваемого в причастности к теракту в метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотланд-Ярд.

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в лондонском районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге города.

Первого подозреваемого, 18-летнего молодого человека, арестовали накануне в районе порта Дувр.

Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября, 30 человек получили ранения и ожоги. Скотланд-Ярд признал случившееся терактом. Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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Фото© AP Photo / PA / Victoria Jones



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