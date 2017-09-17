В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о теракте в метро
Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в лондонском районе Хаунслоу.
Лондонская полиция взяла под стражу второго подозреваемого в причастности к теракту в метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотланд-Ярд.
Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в лондонском районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге города.
Первого подозреваемого, 18-летнего молодого человека, арестовали накануне в районе порта Дувр.
Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября, 30 человек получили ранения и ожоги. Скотланд-Ярд признал случившееся терактом. Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.
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Фото© AP Photo / PA / Victoria Jones
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