Рамазотти, Пугачева и президент Армении: в Москве состоялась свадьба года

Этот год запомнится большим количеством громких свадеб. Вечером в субботу, 16 сентября, в Москве прошли гуляния в честь бракосочетания Карена Карапетяна (младшего сына владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна) и его избранницы Лилит.

Венчание пары прошло в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви. По словам присутствующих, традиционные свадьбы «красивы, статны и завораживающи. Достойные и выдержанные, при этом роскошные и запоминающиеся!». Возле собора гостей встречали артисты, исполнявшие традиционные армянские танцы.

Невеста для торжественного дня выбрала белоснежное платье Zuhair Murad со шлейфом, усыпанное россыпью страз. Особую красоту наряду придавал ассиметричный покрой длинной юбки.





Зал дворца торжеств«Сафиса», где прошел свадебный банкет, был украшен огромным количеством цветов в нескольких оттенках розового. Особой изюминкой стал кондитерский шедевр — многометровый торт от одного из известных московских кондитеров.





Гостей мероприятия развлекали Эрос Рамазотти, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Сергей Шнуров, Тимати, Маргарита Позоян и другие известные артисты. Ведущими вечера стали Андрей Малахов и Николай Басков. Особым гостем на свадьбе стал президент Армении Серж Саргсян.







