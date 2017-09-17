В Астане три человека пострадали при обрушении плит и стены на стройке

В воскресенье, 17 сентября, в Астане произошло обрушение плит перекрытия и стены строящегося объекта, передает Zakon.kz.

Информацию корреспондентам подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

ЧП произошло в 11:56, в районе «Сарыарка» по адресу: Алаш, 25.

На данный момент известно, что в результате обрушения, по предварительным данным, пострадали три человека: 1 погиб на месте, 1 госпитализирован и 1 находился под завалами. Личности устанавливаются, вероятнее всего, все трое - строители.

Позднее тело третьего пострадавшего было извлечено из-под завалов. Мужчина скончался.

Площадь обрушения устанавливается.

В ликвидации задействованы подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан — Департамент по ЧС г. Астаны, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны, Центр медицины катастроф КЧС МВД РК, Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.

Всего задействовано 15 спасателей, специализированная техника и специализированное оборудование для разбора завалов и поиска пострадавших.

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